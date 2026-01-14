Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США приостанавливают рассмотрение виз для граждан 75 стран

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 18:27
    Госдепартамент США временно приостанавливает обработку всех виз для граждан 75 стран с целью усиления проверки данных заявителей.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на сообщение Госдепа.

    Консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

    В перечень стран, гражданам которых приостановлена выдача виз, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других государств.

    Ограничения вступят в силу 21 января и на неопределенный срок - до завершения повторной оценки визовых процедур.

