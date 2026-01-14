США приостанавливают рассмотрение виз для граждан 75 стран
Другие страны
- 14 января, 2026
- 18:27
Госдепартамент США временно приостанавливает обработку всех виз для граждан 75 стран с целью усиления проверки данных заявителей.
Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на сообщение Госдепа.
Консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.
В перечень стран, гражданам которых приостановлена выдача виз, входят, в частности, Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других государств.
Ограничения вступят в силу 21 января и на неопределенный срок - до завершения повторной оценки визовых процедур.
