Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    США приобретет шведские системы Giraffe 1X на $46 млн

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 21:39
    США приобретет шведские системы Giraffe 1X на $46 млн

    США приобретут у шведской военно-промышленной компании SААВ радары Giraffe 1X на сумму $46 млн.

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

    Отмечается, что поставки систем армии США начнутся с 2026 года.

    "Радары Giraffe 1X предоставляют армии США проверенную в бою технологию, которую можно быстро развернуть для отражения широкого спектра глобальных угроз, включая беспилотные системы большой дальности. Благодаря непрерывному воздушному наблюдению в реальном времени, Giraffe 1X обеспечивает США и партнерам по безопасности решающее операционное преимущество и позволяет отражать новые угрозы", - отметил руководитель SAAB в США Эрик Смит.

    Giraffe 1X может использоваться как мобильный, развертываемый или стационарный радар на суше и в море.

    США Saab Giraffe 1X радарные системы
    ABŞ İsveçin "Giraffe 1X" sistemlərini 46 milyon dollara alacaq

    Последние новости

    21:59

    Рютте: НАТО полностью поддержит Литву в борьбе с воздушными шарами

    Другие страны
    21:55
    Фото

    Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:42
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:39

    США приобретет шведские системы Giraffe 1X на $46 млн

    Другие страны
    21:26

    AP: США пытались завербовать пилота Мадуро

    Другие страны
    21:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям села Хоровлу Джебраильского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:10

    ХАМАС отказался передавать тело очередного заложника - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:55
    Фото

    Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Турции обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:45

    Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в Калининград

    Другие страны
    Лента новостей