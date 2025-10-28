США приобретет шведские системы Giraffe 1X на $46 млн

США приобретут у шведской военно-промышленной компании SААВ радары Giraffe 1X на сумму $46 млн.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что поставки систем армии США начнутся с 2026 года.

"Радары Giraffe 1X предоставляют армии США проверенную в бою технологию, которую можно быстро развернуть для отражения широкого спектра глобальных угроз, включая беспилотные системы большой дальности. Благодаря непрерывному воздушному наблюдению в реальном времени, Giraffe 1X обеспечивает США и партнерам по безопасности решающее операционное преимущество и позволяет отражать новые угрозы", - отметил руководитель SAAB в США Эрик Смит.

Giraffe 1X может использоваться как мобильный, развертываемый или стационарный радар на суше и в море.