İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    ABŞ İsveçin "Giraffe 1X" sistemlərini 46 milyon dollara alacaq

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 22:03
    ABŞ İsveçin Giraffe 1X sistemlərini 46 milyon dollara alacaq

    ABŞ İsveçin müdafiə sənayesi şirkəti SAAB-dan "Giraffe 1X" radarlarını 46 milyon dollara alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, şirkət bu barədə mətbuat açıqlamasında bildirib.

    Sistemlərin ABŞ ordusuna çatdırılması 2026-cı ildə başlayacaq.

    "Giraffe 1X" radarları ABŞ ordusunu uzaqmənzilli pilotsuz sistemlər də daxil olmaqla geniş qlobal təhdidlərə qarşı tez bir zamanda cavab verə texnologiya ilə təmin edir. Davamlı, real vaxt rejimində hava müşahidəsi ilə "Giraffe 1X" ABŞ-yə və onun təhlükəsizlik tərəfdaşlarına həlledici əməliyyat üstünlüyü verir", - deyə SAAB-ın ABŞ-dəki rəhbəri Erik Smit bildirib.

    "Giraffe 1X" quruda və dənizdə yerləşdirilə bilən, eləcə də stasionar radar kimi istifadə edilə bilən sistemlərdir.

    ABŞ İsveç radar
    США приобретет шведские системы Giraffe 1X на $46 млн

    Son xəbərlər

    23:00

    Rutte: NATO Litvaya hava şarları ilə mübarizədə tam dəstək verəcək

    Digər ölkələr
    22:41

    İsrail Qəzzaya hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Foto
    Video

    Bakıda taxtalar yığılan ərazidə yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:10

    Keçmiş vəkil Zabil Qəhrəmanovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

    Hadisə
    22:07

    İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:03

    ABŞ İsveçin "Giraffe 1X" sistemlərini 46 milyon dollara alacaq

    Digər ölkələr
    21:42
    Foto

    "Bank of Baku" əməkdaşlarından veloyürüş – Sağlam həyat, yaşıl gələcək!

    Ekologiya
    21:38

    KİV: ABŞ Maduronun pilotunu ələ almağa çalışıb

    Digər ölkələr
    21:34

    Azərbaycanın titullu güləşçiləri yeniyetmə və gənclərə "ustad dərsi" keçiblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti