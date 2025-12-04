США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАР

США пригласили Польшу на следующий саммит "Группы двадцати", который пройдет в Майами в декабре 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

"По словам госсекретаря Марко Рубио, США приглашают Польшу принять участие в саммите G20 вместо Южно-Африканской республики (ЮАР)", - говорится в материале.

Рубио считает, "что страна, находившаяся за "железным занавесом", сегодня стала одной из крупнейших экономик мира и "займет свое законное место в G20".