США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАР
- 04 декабря, 2025
- 13:01
США пригласили Польшу на следующий саммит "Группы двадцати", который пройдет в Майами в декабре 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.
"По словам госсекретаря Марко Рубио, США приглашают Польшу принять участие в саммите G20 вместо Южно-Африканской республики (ЮАР)", - говорится в материале.
Рубио считает, "что страна, находившаяся за "железным занавесом", сегодня стала одной из крупнейших экономик мира и "займет свое законное место в G20".
