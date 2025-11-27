Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    CNN: США не планируют приглашать представителей ЮАР на саммит G20 в 2026 году

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 01:13
    Вашингтонская администрация не намерена приглашать представителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на мероприятия по линии Группы двадцати (G20), которые, как планируется, пройдут в 2026 году в американском штате Флорида.

    Как передает Report, об этом сообщил американский телеканал CNN.

    По словам его источника, администрация США "вместо этого планирует пригласить Польшу для участия на высоком уровне" в упомянутых мероприятиях. Как отмечается в публикации, отказ допустить ЮАР до участия в саммите стал бы "беспрецедентным шагом" со стороны Вашингтона.

    Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил журналистам телеканала, что "слышал о домыслах" относительно таких планов американской стороны. "Пока мы не получим официальное сообщение, мы будем относиться к этому лишь как к домыслам", - добавил он.

    США ЮАР G20
