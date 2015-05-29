США прекратили транзит грузов в Афганистан через Россию

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ США прекратили транзит военных грузов в Афганистан через Россию, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ни работающие с нами по контракту коммерческие перевозчики, ни военные самолеты в настоящее время не следуют транзитом через Россию и не осуществляют перелеты через ее воздушное пространство", — заявил представитель Пентагона.

По словам представителя минобороны, "США осуществляют тыловую поддержку военных операций в Афганистане, используя ряд транспортных маршрутов, включая наземные пути через Пакистан и другие комбинированные варианты".

Ранее Минобороны России заявляло, что эскалация напряженности в Афганистане угрожает России и ее союзникам.