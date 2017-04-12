Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ США предупредили Японию, что готовятся нанести удар по Северной Корее.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kiodo.

Отмечается, что американцы ждут действий в отношении Пхеньяна от Китая. По информации агентства, США начнут военную операцию против КНДР, если Китай не убедит северокорейцев свернуть ракетно-ядерную программу.

В Токио опасаются, что в случае вооруженного конфликта мишенями ответных ударов со стороны Пхеньяна могут стать Япония и Южная Корея.