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    США предупредили Японию, что готовятся нанести удар по Северной Корее

    В Токио опасаются, что мишенями ответных ударов со стороны Пхеньяна могут стать Япония

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ США предупредили Японию, что готовятся нанести удар по Северной Корее.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kiodo.

    Отмечается, что американцы ждут действий в отношении Пхеньяна от Китая. По информации агентства, США начнут военную операцию против КНДР, если Китай не убедит северокорейцев свернуть ракетно-ядерную программу.

    В Токио опасаются, что в случае вооруженного конфликта мишенями ответных ударов со стороны Пхеньяна могут стать Япония и Южная Корея.

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