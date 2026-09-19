США предупредили союзников о задержках поставок ракет

Союзников США ждут задержки в поставках ракет и средств противовоздушной обороны, поскольку Вашингтон исчерпал собственные арсеналы в ходе боевых действий против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, отставания могут затянуться на срок до пяти лет и затронуть несколько европейских стран.

Согласно информации издания, некоторые зависящие от поставок вооружений из США страны Восточной Европы уже столкнулись с задержками после начала войны с Ираном 28 февраля.

Решение Пентагона в приоритетном порядке пополнить собственные арсеналы также затрудняет попытки Украины добиться от США поставок большего числа ракет-перехватчиков для систем Patriot, отметило агентство.