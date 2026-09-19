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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США предупредили союзников о задержках поставок ракет

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 04:38
    США предупредили союзников о задержках поставок ракет

    Союзников США ждут задержки в поставках ракет и средств противовоздушной обороны, поскольку Вашингтон исчерпал собственные арсеналы в ходе боевых действий против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По его сведениям, отставания могут затянуться на срок до пяти лет и затронуть несколько европейских стран.

    Согласно информации издания, некоторые зависящие от поставок вооружений из США страны Восточной Европы уже столкнулись с задержками после начала войны с Ираном 28 февраля.

    Решение Пентагона в приоритетном порядке пополнить собственные арсеналы также затрудняет попытки Украины добиться от США поставок большего числа ракет-перехватчиков для систем Patriot, отметило агентство.

    Поставки оружия Соединенные Штаты Америки (США) Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ müttəfiqlərini raket tədarükündə gecikmələr barədə xəbərdar edib

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