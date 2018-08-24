США предупредили Сальвадор о негативных последствиях разрыва дипотношений с Тайванем

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты решили пересмотреть связи с Салвадором, после того как, как центральноамериканское государство решило разорвать дипломатические отношения с Тайванем для установления отношений с официальным Пекином. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома, передает Report.

"Это решение оказывает воздействие не только на сам Сальвадор, но и на экономическое здоровье и безопасность всего американского региона. Восприимчивость правительства Сальвадора к очевидному вмешательству Китая во внутреннюю политику страны Западного полушария представляет чрезвычайную озабоченность США и выльется в пересмотр наших отношений с Сальвадором", - приводит текст заявления ТАСС.

Отметим, президент Сальвадора Санчес Серен объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. По его словам, перед тем, как пойти на этот шаг, власти латиноамериканской страны тщательно проанализировали "внешне- и внутриполитическую ситуацию с учетом национальных целей и после консультаций с различными секторами в стране".

После разрыва дипотношений с Сальвадором число государств, признающих суверенитет Тайваня, сократилось до 17. Как отмечают наблюдатели, это произошло на фоне усиления кампании со стороны материкового Китая по дипломатической изоляции острова, который Пекин считает неотъемлемой частью китайской территории.