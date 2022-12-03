О нас

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider Соединенные Штаты представили в пятницу стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 07:23
США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Соединенные Штаты представили в пятницу стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния).

ВВС США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. По данным еженедельника Defense News, выкатка предшественника B-21 - самолета B-2 Spirit - состоялась в ноябре 1988 года. Первый полет B-2 совершил в июле 1989 года.

Новый самолет оснащен технологией маскировки "стелс". Как заявляет создавшая его Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении. Самолет также работает с облачными технологиями, которые позволяют создать его "цифрового близнеца" для контроля за выполнением боевых задач.

В мероприятии, трансляция которого велась на сайте Пентагона, принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Ожидается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году. В 2019 году командование ВВС США планировало, что это произойдет не позднее декабря 2021 года. В дальнейшем дата неоднократно переносилась.

Первым местом дислокации бомбардировщиков B-21, как ожидается, станет авиабаза ВВС США Эллсуорт в штате Южная Дакота. Затем они будут перемещены на авиабазы Уайтмен (штат Миссури) и Дайс (штат Техас).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ yeni strateji bombardmançı təyyarəsini təqdim edib

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Вахид Гаджиев: В Восточном Зангезуре и Карабахе возможна реализация проектов по 5 направлениям
ФотоВахид Гаджиев: В Восточном Зангезуре и Карабахе возможна реализация проектов по 5 направлениям
26 ноября 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi