США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Соединенные Штаты представили в пятницу стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.
ВВС США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. По данным еженедельника
Новый самолет оснащен технологией маскировки "стелс". Как заявляет создавшая его Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении. Самолет также работает с облачными технологиями, которые позволяют создать его "цифрового близнеца" для контроля за выполнением боевых задач.
В мероприятии, трансляция которого велась на сайте Пентагона, принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Ожидается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году. В 2019 году командование ВВС США планировало, что это произойдет не позднее декабря 2021 года. В дальнейшем дата неоднократно переносилась.
Первым местом дислокации бомбардировщиков B-21, как ожидается, станет авиабаза ВВС США Эллсуорт в штате Южная Дакота. Затем они будут перемещены на авиабазы Уайтмен (штат Миссури) и Дайс (штат Техас).