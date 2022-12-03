США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Соединенные Штаты представили в пятницу стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

Соединенные Штаты представили в пятницу стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния).

ВВС США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. По данным еженедельника Defense News , выкатка предшественника B-21 - самолета B-2 Spirit - состоялась в ноябре 1988 года. Первый полет B-2 совершил в июле 1989 года.

Новый самолет оснащен технологией маскировки "стелс". Как заявляет создавшая его Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении. Самолет также работает с облачными технологиями, которые позволяют создать его "цифрового близнеца" для контроля за выполнением боевых задач.

В мероприятии, трансляция которого велась на сайте Пентагона, принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Ожидается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году. В 2019 году командование ВВС США планировало, что это произойдет не позднее декабря 2021 года. В дальнейшем дата неоднократно переносилась.

Первым местом дислокации бомбардировщиков B-21, как ожидается, станет авиабаза ВВС США Эллсуорт в штате Южная Дакота. Затем они будут перемещены на авиабазы Уайтмен (штат Миссури) и Дайс (штат Техас).