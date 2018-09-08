США представили концепт перехватчика гиперзвукового оружия

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США представило концепт перехватчика гиперзвукового оружия — Glide Breaker, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Проект был представлен на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства.

К разработке концепта американских военных побудило обеспокоенность в связи с развитием гиперзвукового оружия Россией и Китаем. В частности, реакцию США вызвали новейшие ракетные комплексы "Авангард" и "Кинжал.

Напомним, гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и гиперзвуковой летательный блок "Авангард", способные развивать скорость 4–5 и до 20 Махов соответственно. "Кинжал" и "Авангард" были представлены президентом России Владимиром Путиным в ходе мартовского послания Федеральному собранию.