США предписали самолетам России покинуть свое воздушное пространство

Власти США предписали российским самолетам покинуть американское воздушное пространстве к 21:00 среды по времени Восточного побережья США.

Власти США предписали российским самолетам покинуть американское воздушное пространстве к 21:00 среды по времени Восточного побережья США.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении, опубликованном министерством транспорта США.

Ранее ведомство ввело запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США.

"Мы признаем, что на момент принятия данного решения в Соединенных Штатах могут находиться российские международные авиаперевозчики и/ или операторы гражданских воздушных судов, выполняющие различные рейсы, осуществляющие чартерные или иные перевозки, - говорится в уведомлении. - В связи с этим затронутые операции, которые уже выполняются, освобождаются от действия данного распоряжения до 21:00 2 марта по времени Восточного побережья США".

В документе также уточняется, что авиаперевозчики, самолеты которых находятся в США, могут запросить у американских властей разрешение на осуществление действий, необходимых для того, чтобы воздушное судно покинуло страну.