США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 20:58
США планируют предложить партнерам по G7 создать юридический механизм, который, как предполагается, позволит изымать и использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины.
Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.
"США скажут G7, что нужно создать законный путь изымать замороженные суверенные активы РФ и рассмотреть возможность использования этих активов для финансирования украинской обороны", - пишет агентство со ссылкой на предложение США.
Вместе с тем агентство отмечает со ссылкой на источники, что высокопоставленные американские официальные лица обсудили с европейскими коллегами идею постепенного изъятия российских активов для увеличения давления на Москву.
