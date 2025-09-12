США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

США планируют предложить партнерам по G7 создать юридический механизм, который, как предполагается, позволит изымать и использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

"США скажут G7, что нужно создать законный путь изымать замороженные суверенные активы РФ и рассмотреть возможность использования этих активов для финансирования украинской обороны", - пишет агентство со ссылкой на предложение США.

Вместе с тем агентство отмечает со ссылкой на источники, что высокопоставленные американские официальные лица обсудили с европейскими коллегами идею постепенного изъятия российских активов для увеличения давления на Москву.