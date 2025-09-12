Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 20:58
    США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

    США планируют предложить партнерам по G7 создать юридический механизм, который, как предполагается, позволит изымать и использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины.

    Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

    "США скажут G7, что нужно создать законный путь изымать замороженные суверенные активы РФ и рассмотреть возможность использования этих активов для финансирования украинской обороны", - пишет агентство со ссылкой на предложение США.

    Вместе с тем агентство отмечает со ссылкой на источники, что высокопоставленные американские официальные лица обсудили с европейскими коллегами идею постепенного изъятия российских активов для увеличения давления на Москву.

    США Россия Большая семерка активы санкции Украина российско-украинская война
    ABŞ G7-yə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müsadirə etmək üçün mexanizm yaratmağı təklif edəcək

    Последние новости

    21:36

    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

    Другие страны
    21:17

    Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелей

    Другие страны
    20:58

    США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

    Другие страны
    20:49

    В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом

    В регионе
    20:47

    Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

    Другие страны
    20:47
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:37

    ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции

    В регионе
    20:25

    Число жертв аварии на канатной дороге на Эльбрусе увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:18

    Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%

    Финансы
    Лента новостей