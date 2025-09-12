ABŞ G7-yə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müsadirə etmək üçün mexanizm yaratmağı təklif edəcək
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 21:30
ABŞ G7 tərəfdaşlarına Ukraynanı dəstəkləmək üçün Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsinə imkan verən hüquqi mexanizm yaratmağı təklif etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" yazıb.
"ABŞ G7-yə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinə həbs qoyulması üçün qanuni yol yaratmaq və bu aktivlərdən Ukrayna müdafiəsini maliyyələşdirmək üçün istifadə imkanlarını nəzərdən keçirmək lazım olduğunu söyləyəcək", - agentlik ABŞ-nin təklifinə istinadən yazıb.
Eyni zamanda, agentlik mənbələrə istinadən qeyd edib ki, yüksək rütbəli amerikalı məmurlar avropalı həmkarları ilə Moskvaya təzyiqi artırmaq üçün Rusiya aktivlərinin tədricən istifadə ideyasını müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
21:51
"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə edibFutbol
21:38
HƏMAS Qəzza liderinin sağ olduğunu bəyan edibDigər ölkələr
21:30
ABŞ G7-yə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müsadirə etmək üçün mexanizm yaratmağı təklif edəcəkDigər ölkələr
21:20
Gənclər şəhərciyində yerləşən mənzillərin birində yanğın başlayıbHadisə
21:11
İsrail BMT Baş Assambleyasının Fələstin məsələsinə dair qətnaməsini rədd edibDigər ölkələr
21:01
Elbrus dağında kanat qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıbDigər ölkələr
20:57
Zelenski Britaniyanın yeni XİN başçısı ilə görüşübDigər ölkələr
20:47
Aİ Ermənistan və Türkiyənin xüsusi nümayəndələrinin İrəvanda keçirilən görüşünün nəticələrini alqışlayırRegion
20:46