О нас

США потратили 1 млрд долларов на защиту Израиля от атак Ирана и хуситов

США потратили 1 млрд долларов на защиту Израиля от атак Ирана и хуситов США потратили почти 1 млрд долларов для защиты Израиля от ракетной атаки Ирана в минувшие выходные и ударов йеменских хуситов по торговым судам в Красном море с октября минувшего года.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 16:45
США потратили 1 млрд долларов на защиту Израиля от атак Ирана и хуситов

США потратили почти 1 млрд долларов для защиты Израиля от ракетной атаки Ирана в минувшие выходные и ударов йеменских хуситов по торговым судам в Красном море с октября минувшего года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр американского Военно-морского флота Карлос Дель Торо.

"Мы приближаемся к одному миллиарду долларов расходов на боеприпасы, которые нам нужно восполнить за счет дополнительных средств", - заявил он на слушаниях в подкомитете Сената по ассигнованиям.

"Мы запускали (противоракеты) SM-2, SM-6 и на выходных - SM-3, чтобы противостоять угрозе баллистических ракет, исходящей из Ирана", - сказал Дель Торо, указав, что ВМС США остро нуждаются в дополнительном финансировании.

Ракеты-перехватчики американских ВМС примерно в два раза дороже противокорабельных ракет, использованных хуситами в Красном море.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi