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    США потеряли $151 млрд в 2017 году из-за торговых сделок с ЕС и Китаем

    Дональд Трамп назвал такие торговые сделки бедствием для страны© TNS/ Stephen M. Dowell

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал бедствием торговые сделки, заключенные с Китаем, а также со странами Евросоюза: из-за них США теряют миллиарды.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC.

    "Наши торговые соглашения - это бедствие. Иными словами, когда у вас есть [соглашения с] Китаем и такими [странами], как Германия, Евросоюз, то это бедствие. Мы потеряли $151 млрд в прошлом году!" - отметил он.

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