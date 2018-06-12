США потеряли $151 млрд в 2017 году из-за торговых сделок с ЕС и Китаем

© TNS/ Stephen M. Dowell

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал бедствием торговые сделки, заключенные с Китаем, а также со странами Евросоюза: из-за них США теряют миллиарды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC.

"Наши торговые соглашения - это бедствие. Иными словами, когда у вас есть [соглашения с] Китаем и такими [странами], как Германия, Евросоюз, то это бедствие. Мы потеряли $151 млрд в прошлом году!" - отметил он.