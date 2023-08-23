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США поставят Тайваню первые 38 танков Abrams

США поставят Тайваню первые 38 танков Abrams США поставят Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в 2024 году.
Другие страны
23 августа 2023 г. 04:45
США поставят Тайваню первые 38 танков Abrams

США поставят Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, график предусматривает поставку еще 42 танков в 2025 году, а последняя партия из 28 таких боевых машин будет передана в 2026 году. Речь идет о модификации M1A2T.

Сухопутные войска острова уже сформировали группу офицеров, которые будут направлены в США для обучения боевому применению машин и их обслуживанию. После возвращения на Тайвань они станут военными инструкторами в вооруженных силах.

Продажа 108 танков Abrams Тайваню за $2,2 млрд была одобрена Госдепартаментом США в 2019 году. M1A2T - это модернизированная в соответствии с запросами Тайваня модификация основного боевого танка M1A2 версии SEPv2 (System Enhancement Package version 2). Эта модификация оснащена специально изготовленным боевым модулем и включает несколько усовершенствований, повышающих живучесть боевой машины в целом. На ней усилено лобовое и бортовое бронирование для защиты экипажа.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Tayvanı “Abrams” tankları ilə təmin edəcək

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