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    США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне

    © Reuters

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа понизила дипломатический статус представительства Европейского союза в Вашингтоне, официально не уведомив об этом Брюссель. Как передает Report, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на источник в ЕС.

    Представитель ЕС, подчеркнул, что этот шаг "не был хорошо воспринят" руководством Евросоюза и, что официальный ответ ЕС на принятую меру ещё обсуждается.

    Понижение ранга миссии (с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации), по всей видимости, произошло в конце октября - начале ноября 2018 года, полагают дипломаты. Именно в этот период сотрудники представительства обратили внимание на то, что глава миссии не получил приглашение на ряд проходивших в Вашингтоне мероприятий. 

    О фактическом изменении статуса дипломаты узнали после обращения к организаторам похорон бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в декабре прошлого года.

    В Госдепартаменте США на запрос сотрудников миссии Евросоюза ответили, что "забыли уведомить" их, и пояснили, что "приняли соответствующее решение, поскольку руководитель протокольной службы посчитал его целесообразным". По протоколу о подобных шагах уведомляют заранее и в письменном виде.

    По мнению представителя одной из стран ЕС в Вашингтоне, "речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив".

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