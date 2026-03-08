Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    США получили из Венесуэлы золото на $100 млн

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 21:31
    США получили из Венесуэлы золото на $100 млн

    Соединенные Штаты получили из Венесуэлы золото на сумму $100 млн.

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам в интервью телеканалу Fox News.

    "В пятницу из Венесуэлы в США поставили золото на $100 млн для промышленных задач и использования в коммерческих целях", - сказал он.

    США Венесуэла золото
    Ты - Король

    Последние новости

    21:31

    США получили из Венесуэлы золото на $100 млн

    Другие страны
    21:12

    Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливе

    Другие страны
    20:59
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    20:58

    В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человека

    Другие страны
    20:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    20:32

    Из Ирана с 28 февраля по сегодняшний день в Азербайджан эвакуированы 1 899 человек

    Внешняя политика
    20:16

    Международная общественность осуждает дроновые атаки Ирана на территорию Азербайджана и выражает большую поддержку нашей стране - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:06

    ЦАХАЛ заявил о новой серии масштабных ударов по целям в Иране

    Другие страны
    19:43

    Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей