США получили из Венесуэлы золото на $100 млн

Соединенные Штаты получили из Венесуэлы золото на сумму $100 млн.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам в интервью телеканалу Fox News.

"В пятницу из Венесуэлы в США поставили золото на $100 млн для промышленных задач и использования в коммерческих целях", - сказал он.