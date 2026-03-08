США получили из Венесуэлы золото на $100 млн
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 21:31
Соединенные Штаты получили из Венесуэлы золото на сумму $100 млн.
Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам в интервью телеканалу Fox News.
"В пятницу из Венесуэлы в США поставили золото на $100 млн для промышленных задач и использования в коммерческих целях", - сказал он.
Последние новости
21:31
США получили из Венесуэлы золото на $100 млнДругие страны
21:12
Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливеДругие страны
20:59
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
20:58
В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человекаДругие страны
20:39
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
20:32
Из Ирана с 28 февраля по сегодняшний день в Азербайджан эвакуированы 1 899 человекВнешняя политика
20:16
Международная общественность осуждает дроновые атаки Ирана на территорию Азербайджана и выражает большую поддержку нашей стране - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
20:06
ЦАХАЛ заявил о новой серии масштабных ударов по целям в ИранеДругие страны
19:43