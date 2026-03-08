İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 23:16
    ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb

    ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin daxili işlər naziri Duqlas Berqam bunu "Fox News"a müsahibəsində açıqlayıb.

    "Cümə günü Venesueladan ABŞ-yə sənaye və kommersiya məqsədləri üçün 100 milyon dollar dəyərində qızıl göndərilib", - o deyib.

    Venesuela millisi Qızıl kommersiya
    США получили из Венесуэлы золото на $100 млн

    Son xəbərlər

    00:02

    KİV: Tehranın bir sıra ərazilərində güclü partlayışlar baş verib

    Region
    23:50

    İran ABŞ-nin "IRIS Dena" esminesinə hücumu nəticəsində 104 nəfərin öldüyünü bildirib

    Region
    23:36

    Pezeşkian İlham Əliyevə İrana humanitar yardımla bağlı niyyətinə görə minnətdarlığını bildirib

    Xarici siyasət
    23:32

    İlham Əliyev Pezeşkiana Naxçıvanda baş vermiş hadisənin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    23:28

    Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    23:16

    ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb

    Digər ölkələr
    23:06

    Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıb

    Fərdi
    23:04

    Makron Pezeşkianla regiondakı və Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:44

    İranın yeni Ali lideri Xamenei soyadını saxlayacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti