ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 23:16
ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin daxili işlər naziri Duqlas Berqam bunu "Fox News"a müsahibəsində açıqlayıb.
"Cümə günü Venesueladan ABŞ-yə sənaye və kommersiya məqsədləri üçün 100 milyon dollar dəyərində qızıl göndərilib", - o deyib.
