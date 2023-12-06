США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции

США получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на территории королевства в рамках нового соглашения об укреплении оборонного сотрудничества (DCA). Это учебные полигоны, военные лагеря, порты, авиабазы и аэропорты.

США получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на территории королевства в рамках нового соглашения об укреплении оборонного сотрудничества (DCA). Это учебные полигоны, военные лагеря, порты, авиабазы и аэропорты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства Швеции.

В нем говорится о том, что для вступления соглашения в силу оно должно быть одобрено шведским парламентом, которому также необходимо принять соответствующие поправки в Конституцию. Обсуждение в парламенте с последующим вступлением в силу ожидается в 2024 году.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, расширяющее партнерство между странами в этой сфере подписано вчера.

Подобные соглашения у США есть со многими европейскими странами. В этом направлении сейчас ведутся переговоры с Финляндией и Данией.