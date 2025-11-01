Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    США поддержат страны Юго-Восточной Азии в сдерживании КНР

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 21:03
    США поддержат страны Юго-Восточной Азии в сдерживании КНР

    Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Китай в агрессии и неуважении суверенитета стран в Южно-Китайском море, пообещав оказать поддержку странам Юго-Восточной Азии технологиями для совместного реагирования на угрозы со стороны Пекина.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил на многосторонней встрече с союзниками, включая Австралию, Японию и Филиппины.

    "Вы живете в эпицентре опасностей, с которыми мы все сталкиваемся из-за агрессии Китая и его действий в Южно-Китайском море и в других местах", - отметил глава ведомства.

    В ходе переговоров Хегсет предложил министрам обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии создать систему общего понимания в морской сфере для противостояния Китаю.

    Он отметил, что США обладают уникальными возможностями для расширения инноваций, и пообещал обеспечить эти страны технологиями для совместного ответа на угрозы со стороны Китая. Он заверил, что страны, сталкивающиеся с провокациями, не останутся в одиночестве в противостоянии с КНР.

