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США побили рекорд по числу смертей от коронавируса

США побили рекорд по числу смертей от коронавируса В США более 11,5 миллионов зараженных коронавирусом
Другие страны
19 ноября 2020 г. 16:49
США побили рекорд по числу смертей от коронавируса

Более 250 тысяч жителей США умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джонса Хопкинса.

Это значительно больше, чем в Бразилии, — второй по числу смертей — где погибло больше 167 тысяч человек. На третьем месте Индия: там насчитывается 131,5 тысяч жертв COVID-19. Таким образом, Соединенные Штаты побили рекорд по числу погибших среди других стран.

По последним данным, в США более 11,5 миллионов зараженных коронавирусом. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет вводить карантин из-за коронавируса ни при каких обстоятельствах.

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