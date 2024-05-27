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В Японии заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету

В Японии заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету КНДР, ранее сообщившая о планах запуска спутника, запустила баллистическую ракету.
Другие страны
27 мая 2024 г. 18:00
В Японии заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР запустила баллистическую ракету, в связи с чем жителей префектуры Окинава призывают укрыться в прочных зданиях или под землей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление распространено через японскую систему экстренного оповещения J-Alert.

Береговая охрана Японии ранее сообщила, что получила от КНДР уведомление о планах запуска спутника с период с 27 мая по 4 июня.

Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Версия на английском языке Japan issues shelter advisory amid North Korea’s ballistic missile launch
Версия на азербайджанском языке Yaponiya Şimali Koreyanın ballistik raket atdığını bildirib

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