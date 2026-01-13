США планируют ввести новые санкции в отношении Ирана

США планируют ввести новые санкции в отношении энергетического и банковского секторов Ирана, а также ключевых фигур страны.

Как передает Report , об этом сообщила телеканал ABC news со ссылкой на источник в американской администрации.

Отметим, что президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.