США планируют ввести новые санкции в отношении Ирана
- 13 января, 2026
- 12:42
США планируют ввести новые санкции в отношении энергетического и банковского секторов Ирана, а также ключевых фигур страны.
Как передает Report , об этом сообщила телеканал ABC news со ссылкой на источник в американской администрации.
Отметим, что президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.
