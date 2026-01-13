ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 12:46
ABŞ İranın enerji və bank sektorlarına, eləcə də ölkənin əsas şəxslərinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC News" telekanalı ABŞ administrasiyasındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla əməkdaşlıq edən bütün ölkələrə 25 % rüsum tətbiq olunduğunu elan edib.
Son xəbərlər
12:57
"Vilyarreal"ın yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda komandasını dəyişəcəkFutbol
12:50
Foto
Azərbaycan və İtaliya arasında sənəd imzalanıbBiznes
12:46
ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
12:44
Avropada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bir neçə hava limanı işini dayandırıbDigər ölkələr
12:42
Kaxaber Sxadadze: "Yeni transferlərin işə yanaşmasından razıyıq"Futbol
12:38
Zelenski: Son 24 saat ərzində Rusiya Ukraynaya 300-dən çox dron və 25 raket atıbDigər ölkələr
12:35
Türkiyənin məşhur aktyoru Oktay Kaynarca saxlanılıbRegion
12:33
Maliyyə Nazirliyi QHT-lərə müraciət edibMaliyyə
12:33