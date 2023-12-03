США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году с целью сдерживания влияния Китая.
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"Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, создав свой первый арсенал в регионе после окончания холодной войны для усиления сдерживания Китая, сообщил Nikkei представитель США", - пишет издание.
По словам Филлипса, рассматриваются варианты размещения наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Представитель армии тем не менее не сообщил подробностей о том, где и когда именно могут быть развернуты американские ракеты.