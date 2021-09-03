США планируют принять у себя не менее 50 тыс. афганских беженцев

Соединенные Штаты намерены расширить программу размещения в стране эвакуированных беженцев из Афганистана как минимум до 50 тыс. человек Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге глава Северного командования ВС США генерал Глен Ва

Соединенные Штаты намерены расширить программу размещения в стране эвакуированных беженцев из Афганистана как минимум до 50 тыс. человек Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.

"Мы работаем над тем, что увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 тыс.", - сказал он и добавил, что в настоящее время эта цифра составляет 25 600 человек.

Генерал добавил, что всем беженцам сейчас предоставляются кров, продукты, вода, медицинская помощь.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане после того, как власть в республике перешла под контроль радикального движения "Талибан".