О нас
Report Georgia
Аудио новости

США планируют принять у себя не менее 50 тыс. афганских беженцев

США планируют принять у себя не менее 50 тыс. афганских беженцев Соединенные Штаты намерены расширить программу размещения в стране эвакуированных беженцев из Афганистана как минимум до 50 тыс. человек Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге глава Северного командования ВС США генерал Глен Ва
Другие страны
3 сентября 2021 г. 20:31
США планируют принять у себя не менее 50 тыс. афганских беженцев

Соединенные Штаты намерены расширить программу размещения в стране эвакуированных беженцев из Афганистана как минимум до 50 тыс. человек Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.

"Мы работаем над тем, что увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 тыс.", - сказал он и добавил, что в настоящее время эта цифра составляет 25 600 человек.

Генерал добавил, что всем беженцам сейчас предоставляются кров, продукты, вода, медицинская помощь.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане после того, как власть в республике перешла под контроль радикального движения "Талибан".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
2 сентября 2021 г. 10:47
Орлов: Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве азербайджанских компаний и бизнес-среды Днепропетровска
Орлов: Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве азербайджанских компаний и бизнес-среды Днепропетровска
2 сентября 2021 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi