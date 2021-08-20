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США перебросили около 5,8 тыс. американских военных в аэропорт Кабула

США перебросили около 5,8 тыс. американских военных в аэропорт Кабула США перебросили уже около 5,8 тыс. американских военных в аэропорт Кабула для оказания содействия в проведении эвакуации и обеспечения безопасности.
Другие страны
20 августа 2021 г. 19:57
США перебросили около 5,8 тыс. американских военных в аэропорт Кабула

США перебросили уже около 5,8 тыс. американских военных в аэропорт Кабула для оказания содействия в проведении эвакуации и обеспечения безопасности.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Сообщается, что в ближайшие дни этот контингент будет увеличен до 6 тыс. человек. Генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы, в четверг заявил, что в аэропорту находилось более 5,2 тыс. американских военных.

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