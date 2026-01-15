Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США перебросили авианосец на Ближний Восток

    • 15 января, 2026
    • 14:24
    США перебросили авианосец на Ближний Восток

    США перебрасывают авианосец USS Abraham Lincoln с Южно‑Китайского моря на Ближний Восток.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

    По информации, в данный момент в регионе нет ни одного американского авианосца или группы спецназначения, способной при необходимости нанести удары по Ирану.

    Ранее администрация Трампа отправила авианосец USS Gerald R Ford из Средиземного моря в Карибское море в рамках политики давления на Венесуэлу, что оставило Ближний Восток без авианосной поддержки. По данным ВМС США, в Карибском бассейне сейчас находятся 12 военных кораблей, а на Ближнем Востоке - только шесть.

    Сообщается, что переброска USS Abraham Lincoln демонстрирует готовность Пентагона усилить присутствие в регионе и восстановить морской баланс, который необходим для потенциальных операций против Ирана.

