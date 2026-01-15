İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    ABŞ Yaxın Şərqə aviadaşıyıcı göndərib

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:38
    ABŞ Yaxın Şərqə aviadaşıyıcı göndərib

    ABŞ "USS Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısını Cənub Çin dənizindən Yaxın Şərqə göndərir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hazırda bölgədə zərurət yarandığı zaman İrana zərbə endirmək qabiliyyətinə malik heç bir ABŞ aviadaşıyıcısı və ya xüsusi təyinatlı qüvvələr qrupu yoxdur.

    Daha əvvəl Tramp administrasiyası Venesuelaya təzyiq siyasəti çərçivəsində "USS Gerald R Ford" aviadaşıyıcısını Aralıq dənizindən Karib dənizinə göndərib ki, bu da Yaxın Şərqi aviadaşıyıcı dəstəyindən məhrum edib. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin məlumatına görə, hazırda Karib hövzəsində 12 hərbi gəmi, Yaxın Şərqdə isə cəmi 6 gəmi var.

    Bildirilib ki, "USS Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısının göndərilməsi Pentaqonun bölgədə mövcudluğunu gücləndirməyə və İrana qarşı potensial əməliyyatlar üçün lazım olan dəniz balansını bərpa etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir.

    ABŞ aviadaşıyıcı Yaxın Şərq
    США перебросили авианосец на Ближний Восток

    Son xəbərlər

    15:15

    Çin Sədrinin Qırğızıstana bu il dövlət səfəri gözlənilir

    Region
    15:15

    "Baku City Karting"də yeniyetmənin ölümüylə nəticələnən hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    15:09

    "Xankəndi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun tarixinə düşdüyüm üçün çox sevinirəm"

    Futbol
    15:06
    Video

    Binəqədidə binada yanğın başlayıb

    Hadisə
    15:04

    Nazir müavini: "Avropa və Suriyaya 57 milyard kubmetrdən çox Azərbaycan qazı tədarük edilib"

    Energetika
    15:04

    Enerji effektivliyi informasiya sisteminin operatoru məlum olub

    Energetika
    15:03

    Prezident MİQ imtahanında iştirakın ödənişli olmasını təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    15:03

    Trampın kürəkəni və xüsusi elçisinin Rusiyaya səfər edəcəkləri təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    15:02

    Yanvarın 17-dən hava şəraiti dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti