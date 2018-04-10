США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния для размещения в Европе и на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Stars & Stripes.

"Ударная группа (во главе с авианосцем) "Гарри Трумэн" выйдет в среду из военно-морской базы в Норфолке, Виргиния для размещения на Ближнем Востоке и в Европе", - сообщает издание.

По его данным, в состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей - около 6,5 тысячи военнослужащих.

Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии "Гессен".

Цели и задачи похода не сообщаются.