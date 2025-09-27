США отзовут визу президента Колумбии
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 07:25
США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за его призывов к американским солдатам не подчиняться приказам и подстрекать к насилию.
Как передает Report, об этом сообщил госдепартамент США в соцсети Х.
"Сегодня президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте госдепа.
Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.— Department of State (@StateDept) September 27, 2025
We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions.
Последние новости
07:25
США отзовут визу президента КолумбииДругие страны
06:54
Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с ТуркменистаномВ регионе
06:29
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мостДругие страны
05:45
Администрация Трампа заморозит выделенные на иностранную помощь $4 млрдДругие страны
05:18
Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3HДругие страны
04:49
Фото
На заседании в ООН было зачитано национальное заявление АзербайджанаВнешняя политика
04:21
CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождениюДругие страны
03:57
NBC: США в ближайшие недели начнут наносить удары по наркокартелям в ВенесуэлеДругие страны
03:29