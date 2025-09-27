США отзовут визу президента Колумбии

США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за его призывов к американским солдатам не подчиняться приказам и подстрекать к насилию.

Как передает Report, об этом сообщил госдепартамент США в соцсети Х.

"Сегодня президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте госдепа.