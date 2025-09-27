İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    • 27 sentyabr, 2025
    • 07:46
    ABŞ Kolumbiya Prezidentinin vizasını qızışdırıcı hərəkətlərə görə ləğv edəcək

    ABŞ Dövlət Deparatmenti Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petronun vizasını ləğv edəcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə departamentin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilb.

    Bildirilib ki, Petro Nyu-York küçələrindən birində dayanaraq ABŞ əsgərlərini əmrlərə tabe olmamağa çağırıb.

    "Biz qızışdırıcı hərəkətlərinə görə Petronun vizasını ləğv edəcəyik", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Kolumbiya Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədilə ABŞ-dədir.

    США отзовут визу президента Колумбии

