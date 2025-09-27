ABŞ Kolumbiya Prezidentinin vizasını "qızışdırıcı hərəkətlərə görə" ləğv edəcək
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2025
- 07:46
ABŞ Dövlət Deparatmenti Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petronun vizasını ləğv edəcəyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə departamentin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilb.
Bildirilib ki, Petro Nyu-York küçələrindən birində dayanaraq ABŞ əsgərlərini əmrlərə tabe olmamağa çağırıb.
"Biz qızışdırıcı hərəkətlərinə görə Petronun vizasını ləğv edəcəyik", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, Kolumbiya Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədilə ABŞ-dədir.
