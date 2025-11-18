США отправляют в Украину первую партию природного газа через Литву

В Украину отправят первую партию американского природного газа, который поступит через Литву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в телеграм-канале.

"Вчера в Клайпеду (город в Литве - ред.) прибыла партия американского сжиженного природного газа (LNG), часть которого будет переработана и отправлена в Украину", - говорится в публикации.

Отмечается, что это будет первая партия природного газа, поступающего в Украину через Литву.

"Поскольку более 75% газа, перерабатываемого в Клайпеде, поступает из США, мы сотрудничаем с Литвой, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение в регионе", - пояснили в посольстве, добавив, что поставки американского природного газа укрепляют национальную безопасность США и их партнеров.