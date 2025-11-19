ABŞ Litva vasitəsilə Ukraynaya ilk təbii qaz partiyasını göndərib
- 19 noyabr, 2025
- 02:38
ABŞ təbii qazının ilk partiyası Litva vasitəsilə Ukraynaya göndərib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Ukraynadakı Səfirliyinin Mətbuat xidməti teleqram kanalında məlumat yayıb.
"Dünən Klaypedaya (Litva şəhəri - red.) ABŞ-nin mayeləşdirilmiş təbii qazının (LNG) bir partiyası çatıb, onun bir hissəsi emal edilərək Ukraynaya göndəriləcək", - paylaşımda bildirilir.
Qeyd olunur ki, bu, Litva üzərindən Ukraynaya daxil olan ilk təbii qaz partiyası olacaq.
"Klaypedada emal olunan qazın 75 %-dən çoxu ABŞ-dən gəldiyindən, regionda etibarlı enerji təchizatını təmin etmək üçün Litva ilə tərəfdaşlıq edirik", - səfirlik izah edib. Diplomatik qurum əlavə edib ki, Amerika təbii qaz təchizatı ABŞ-nin və onun tərəfdaşlarının milli təhlükəsizliyini gücləndirir.