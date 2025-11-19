İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 02:38
    ABŞ Litva vasitəsilə Ukraynaya ilk təbii qaz partiyasını göndərib

    ABŞ təbii qazının ilk partiyası Litva vasitəsilə Ukraynaya göndərib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Ukraynadakı Səfirliyinin Mətbuat xidməti teleqram kanalında məlumat yayıb.

    "Dünən Klaypedaya (Litva şəhəri - red.) ABŞ-nin mayeləşdirilmiş təbii qazının (LNG) bir partiyası çatıb, onun bir hissəsi emal edilərək Ukraynaya göndəriləcək", - paylaşımda bildirilir.

    Qeyd olunur ki, bu, Litva üzərindən Ukraynaya daxil olan ilk təbii qaz partiyası olacaq.

    "Klaypedada emal olunan qazın 75 %-dən çoxu ABŞ-dən gəldiyindən, regionda etibarlı enerji təchizatını təmin etmək üçün Litva ilə tərəfdaşlıq edirik", - səfirlik izah edib. Diplomatik qurum əlavə edib ki, Amerika təbii qaz təchizatı ABŞ-nin və onun tərəfdaşlarının milli təhlükəsizliyini gücləndirir.

    ABŞ Ukrayna Litva
    США отправляют в Украину первую партию природного газа через Литву

