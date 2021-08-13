США отправляют 3000 военнослужащих в Афганистан для начала эвакуации

Представитель Пентагона сообщил, что три батальона - один армейский и два - морской пехоты - отправятся в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле.

Поскольку ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается, Соединенные Штаты планируют отправить дополнительно 3000 военнослужащих в эту страну для оказания помощи в эвакуации по мере наступления талибов на Кабул.

Как передает Report, об этом заявил Tolo News.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что три батальона - один армейский и два - морской пехоты - отправятся в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, где будут ждать военно-транспортные самолеты.

Министерство обороны готовится к возможной эвакуации посольства и граждан США в столице Кабуле, поскольку администрация Байдена рассматривает возможность падения столицы в течение 30 дней.

Неожиданно быстрый успех талибов привел к тому, что министерство обороны ускорило выполнение своих планов по выводу американцев из Афганистана.

"Эти силы развертываются для поддержки упорядоченного и безопасного сокращения гражданского персонала по запросу Государственного департамента", - сказал Кирби, а также для ускорения обработки заявлений на получение специальных иммиграционных виз для афганских письменных и устных переводчиков.

"Мы ожидаем сокращения основного дипломатического присутствия в Афганистане в ближайшие недели", - сказал Кирби, добавив, что Соединенные Штаты будут продолжать вести дипломатические переговоры с афганским правительством.