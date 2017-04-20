 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США отправили 300 морпехов в Афганистан для подготовки местной армии

    Морпехи прибудут в Гильменд в конце текущего месяца

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Командование Вооруженных сил США направило в провинцию Гильменд около 300 морских пехотинцев для подготовки бойцов ВС Афганистана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Морпехи прибудут в Гильменд в конце текущего месяца.

    "В провинции Гильменд американские военнослужащие будут заниматься тренировкой снайперских подразделений Афганской национальной армии. Также они будут обучать афганских военных навыкам ведения огня с закрытых позиций и другим тактическим способам ведения боевых действий", - заявил официальный представитель афганского министерства обороны Довлат Вазири.

    Морпехи проходили подготовку на базе морской пехоты Кэмп-Лежен (штат Северная Каролина).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi