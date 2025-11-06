Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    США отложили на год введение ответных пошлин на импорт из Китая

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 19:05
    США отложили на год введение ответных пошлин на импорт из Китая

    США по итогам переговоров президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином отложили на год введение повышенных ответных пошлин на товары из Китая.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Трампа, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

    Из него следует, что по итогам встречи в Республике Корея лидеры США и КНР "достигли исторической сделки по экономическим и торговым отношениям". "В рамках данного соглашения КНР согласилась среди прочего отложить и фактически отказаться от действующих и предложенных принудительных мер контроля экспорта редкоземельных элементов и других критически важных ископаемых, а также заняться проблемой противодействия американским производителям полупроводников и других крупных компаний, задействованных в цепочках поставок полупроводников", - говорится в документе.

    Из него также следует, что Китай обязался "приостановить до 31 декабря 2026 действие пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию", а также продлить до 10 ноября 2026 года отсрочку вступления в силу пошлин на импорт из США.

    "Соединенные Штаты в свою очередь обязались среди прочего сохранить в силе до 00:01 10 ноября 2026 года по времени восточного побережья США отсрочку введения повышенных ответных пошлин на импорт из КНР", - говорится в заявлении Трампа. Предыдущая отсрочка введения пошлин действовала до 10 ноября текущего года.

    США Китай пошлины
    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Последние новости

    19:34

    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанская спортсменка обеспечила себе бронзовую медаль

    Индивидуальные
    19:30

    Путин поддержал идею полного запрета продаж вейпов в России

    В регионе
    19:29

    В Военном институте внутренних войск состоялась конференция "История Победы"

    Внутренняя политика
    19:20

    В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле

    Другие страны
    19:12

    Президент Чехии принял отставку правительства Фиалы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:05

    США отложили на год введение ответных пошлин на импорт из Китая

    Другие страны
    19:01
    Фото

    В Тбилиси состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    В регионе
    19:00

    Астана и Вашингтон договорились о сотрудничестве по критическим минералам

    В регионе
    18:56
    Фото

    В Минске отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей