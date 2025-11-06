İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 19:21
    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Çin Xalq Respublikasının sədir Si Cinpin arasında danışıqlardan sonra Vaşinqton Pekindən gələn mallara qarşı artırılmış cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Trampın ABŞ hökumətinin rəsmi sənədlər toplusu olan Federal Reyestrdə dərc olunmuş bəyanatında deyilir.

    Koreya Respublikasında keçirilən görüşdən sonra ABŞ və Çin liderlərinin "iqtisadi və ticarət münasibətləri ilə bağlı tarixi bir razılığa gəldikləri" bildirilir. "Bu razılaşmanın bir hissəsi olaraq, Çin, digər məsələlərlə yanaşı, nadir torpaq elementləri və digər vacib minerallar üzrə mövcud və təklif olunan məcburi ixrac nəzarətini təxirə salmaq və effektiv şəkildə imtina etmək, eləcə də ABŞ yarımkeçirici istehsalçılarına və yarımkeçirici təchizat zəncirində iştirak edən digər böyük şirkətlərə qarşı mübarizə məsələsini həll etmək barədə razılığa gəlib", - sənəddə deyilir.

    Həmçinin bildirilir ki, Çin ABŞ kənd təsərrüfatı məhsullarına tətbiq edilən tarifləri 31 dekabr 2026-cı ilə qədər dayandırmaq və ABŞ idxalına tətbiq edilən tariflərin təxirə salınmasını 10 noyabr 2026-cı ilə qədər uzatmaq öhdəliyini götürüb.

    Trampın bəyanatında deyilir: "ABŞ, digər məsələlərlə yanaşı, Çindən idxala tətbiq edilən artan cavab tariflərinin təxirə salınmasını davam etdirmək öhdəliyini götürüb". Əvvəlki razılıq noyabrın 10-a qədər qüvvədə idi.

    ABŞ Çin idxal
    США отложили на год введение ответных пошлин на импорт из Китая

    Son xəbərlər

    19:32

    Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmür

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycan pərakəndə satış sektorunda ilk: OBA marketlər şəbəkəsi startap ekosisteminə dəstək proqramına start verib

    Biznes
    19:24

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Fərdi
    19:21

    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Daxili Qoşunların Hərbi İnstitutunda "Zəfər tarixi" elmi-nəzəri konfransı keçirilib

    Daxili siyasət
    19:16

    Çexiya Prezidenti Fiala hökumətinin istefasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:11

    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    Region
    19:07
    Foto

    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti