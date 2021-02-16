США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи

Делегации РФ, Турции и Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства прибыли в Сочи

США отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) проходит в Сочи 16-17 февраля.

"Мы отправляли приглашение и нашим американским партнёрам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ. В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, ещё не совсем определились с линией на сирийском направлении", - сказал Лаврентьев журналистам.

Делегации РФ, Турции и Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства прибыли в Сочи, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.