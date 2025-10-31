США не планируют наносить удары по Венесуэле
- 31 октября, 2025
- 20:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
"Нет", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о наличии планов атаковать территорию Венесуэлы.
Трамп также не дал прямого ответа на вопрос о том, возобновят ли Соединенные Штаты подземные ядерные испытания.
"Вы очень скоро все узнаете", - заявил Трамп журналистам.
В четверг президент США заявил, что приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва.
