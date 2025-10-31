Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    • 31 октября, 2025
    • 20:23
    США не планируют наносить удары по Венесуэле

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    "Нет", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о наличии планов атаковать территорию Венесуэлы.

    Трамп также не дал прямого ответа на вопрос о том, возобновят ли Соединенные Штаты подземные ядерные испытания.

    "Вы очень скоро все узнаете", - заявил Трамп журналистам.

    В четверг президент США заявил, что приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва.

