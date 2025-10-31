ABŞ Venesuelaya zərbə endirməyi planlaşdırmır
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 21:00
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela ərazisinə zərbə endirməyi düşünmədiyini bildirib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Tramp "Air Force One" təyyarəsində jurnalistlərlə söhbətində Venesuela ərazisinə hücum planları ilə bağlı sualı "yox", - deyə cavablandırıb.
Tramp həmçinin ABŞ-nin yeraltı nüvə sınaqlarını bərpa edib-etməyəcəyi ilə bağlı suala birbaşa cavab verməkdən imtina edib.
"Çox tezliklə bunu biləcəksiniz", - Tramp jurnalistlərə bildirib.
Xatırladaq ki, oktyabrın 30-da ABŞ Prezidenti Amerika ordusuna 33 illik fasilədən sonra dərhal nüvə silahı sınaqlarını bərpa etməyi əmr etdiyini açıqlamışdı.
Son xəbərlər
21:14
Foto
İSO-nun iş adamları Azərbaycanın biznes imkanları ilə tanış olublarBiznes
21:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilibKomanda
21:01
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəmə istintaqı yekunlaşıbHadisə
21:00
ABŞ Venesuelaya zərbə endirməyi planlaşdırmırDigər ölkələr
20:47
Video
Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərdən keçirilirXarici siyasət
20:34
Qəzzada sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması üzrə nazirlərin görüşünün vaxtı müəyyənləşibDigər ölkələr
20:24
Qurban Qurbanov: "Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq"Futbol
20:20
Ərdoğanın Zəfər paradında iştirak üçün Azərbaycana səfər etməsi müzakirə olunurRegion
20:16