ABŞ Venesuelaya zərbə endirməyi planlaşdırmır

    • 31 oktyabr, 2025
    • 21:00
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela ərazisinə zərbə endirməyi düşünmədiyini bildirib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Tramp "Air Force One" təyyarəsində jurnalistlərlə söhbətində Venesuela ərazisinə hücum planları ilə bağlı sualı "yox", - deyə cavablandırıb.

    Tramp həmçinin ABŞ-nin yeraltı nüvə sınaqlarını bərpa edib-etməyəcəyi ilə bağlı suala birbaşa cavab verməkdən imtina edib.

    "Çox tezliklə bunu biləcəksiniz", - Tramp jurnalistlərə bildirib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 30-da ABŞ Prezidenti Amerika ordusuna 33 illik fasilədən sonra dərhal nüvə silahı sınaqlarını bərpa etməyi əmr etdiyini açıqlamışdı.

