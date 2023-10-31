США не намерены участвовать в боях в зоне палестино-израильского конфликта

Соединенные Штаты не имеют намерений принимать участие в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта.

Соединенные Штаты не имеют намерений принимать участие в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заверением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы это знаете: мы не находимся на земле, принимая участие в этой войне. Нет намерения делать это", - заявил представитель Белого дома, комментируя вопрос о том, разделяют ли США цели, которые декларирует Израиль в своих нынешних военных операциях на палестинских территориях.

Кирби отказался уточнить, поддерживают ли США план уничтожения радикального движения ХАМАС как цель операции Израиля.

По его словам, Вашингтон добивается того, чтобы в результате операции радикалы более не могли осуществлять террористические вылазки против Израиля.