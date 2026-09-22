США не намерены ограничивать экспорт дизельного топлива

Соединенные Штаты не намерены ограничивать экспорт дизельного топлива, несмотря на рост цен на него.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), об этом газета пишет со ссылкой на сотрудника американской администрации.

Белый дом считает, что такое решение не поможет снизить цены на дизельное топливо на внутреннем рынке.