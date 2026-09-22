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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США не намерены ограничивать экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 08:08
    США не намерены ограничивать экспорт дизельного топлива

    Соединенные Штаты не намерены ограничивать экспорт дизельного топлива, несмотря на рост цен на него.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), об этом газета пишет со ссылкой на сотрудника американской администрации.

    Белый дом считает, что такое решение не поможет снизить цены на дизельное топливо на внутреннем рынке.

    Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ dizel yanacağının ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil

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