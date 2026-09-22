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    ABŞ dizel yanacağının ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 08:50
    ABŞ dizel yanacağının ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil

    ABŞ dizel yanacağının qiymətlərinin artmasına baxmayaraq, onun ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil.

    "Report"un məlumatına görə, "Financial Times" (FT) bu barədə Amerika administrasiyasının əməkdaşına istinadən yazıb.

    Ağ ev hesab edir ki, belə bir qərar daxili bazarda dizel yanacağının qiymətlərini aşağı salmağa kömək etməyəcək.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Dizel yanacağı
    США не намерены ограничивать экспорт дизельного топлива

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