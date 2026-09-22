ABŞ dizel yanacağının ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2026
- 08:50
ABŞ dizel yanacağının qiymətlərinin artmasına baxmayaraq, onun ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil.
"Report"un məlumatına görə, "Financial Times" (FT) bu barədə Amerika administrasiyasının əməkdaşına istinadən yazıb.
Ağ ev hesab edir ki, belə bir qərar daxili bazarda dizel yanacağının qiymətlərini aşağı salmağa kömək etməyəcək.
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