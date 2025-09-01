    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 22:44
    США направляют Нацгвардию и бронетехнику в Чикаго для борьбы с нелегалами

    Американская администрация на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также Национальную гвардию.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго (штат Иллинойс) с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.

    Губернатор Иллинойса Прицкер назвал это "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ miqrantlarla mübarizə üçün Çikaqoya Milli Qvardiya və zirehli maşınlar göndərir

