США направляют Нацгвардию и бронетехнику в Чикаго для борьбы с нелегалами
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 22:44
Американская администрация на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также Национальную гвардию.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго (штат Иллинойс) с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
Губернатор Иллинойса Прицкер назвал это "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
