    ABŞ miqrantlarla mübarizə üçün Çikaqoya Milli Qvardiya və zirehli maşınlar göndərir

    • 01 sentyabr, 2025
    • 23:32
    ABŞ miqrantlarla mübarizə üçün Çikaqoya Milli Qvardiya və zirehli maşınlar göndərir

    ABŞ administrasiyası bu həftə Çikaqoya zirehli maşınlar, ABŞ Miqrasiya və Gömrük Mühafizəsi agentləri və Milli Qvardiya göndərərək anti-miqrant əməliyyatına başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl yerli hakimiyyət orqanları cinayəti nəzarət altına almasa, İllinoys ştatının Çikaqo şəhərinə federal icra tədbirləri ilə gələcəyini vəd etmişdi.

    İllinoys ştatının qubernatoru Cey Pritzker bunu "hərbi işğal" adlandırıb. Qubernator əlavə edib ki, o, Trampın 2026-cı ildə ştatın qubernator və Konqres seçkilərini pozmaq da daxil olmaqla, ştata qoşun göndərməkdə başqa məqsədləri ola biləcəyinə inanır.

    США направляют Нацгвардию и бронетехнику в Чикаго для борьбы с нелегалами

