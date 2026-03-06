Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    США нанесли удар по иранскому авианесущему кораблю

    • 06 марта, 2026
    • 07:24
    Американские войска нанесли удар по иранскому кораблю-носителю ударных беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    На видеозаписи, опубликованной CENTCOM, видно попадание боеприпаса в огромный иранский корабль и густой дым, поднимающийся над ним.

    По данным командования, корабль-носитель беспилотников, по размерам напоминающий авианосец времен Второй мировой войны, "сейчас горит".

    В сообщении не уточняется, где именно был нанесен удар.

    Операция США и Израиля против Ирана Авианосец ракетный удар Центральное командование США (CENTCOM)
    ABŞ İranın aviadaşıyıcı gəmisinə zərbə endirib
