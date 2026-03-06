США нанесли удар по иранскому авианесущему кораблю
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 07:24
Американские войска нанесли удар по иранскому кораблю-носителю ударных беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
На видеозаписи, опубликованной CENTCOM, видно попадание боеприпаса в огромный иранский корабль и густой дым, поднимающийся над ним.
По данным командования, корабль-носитель беспилотников, по размерам напоминающий авианосец времен Второй мировой войны, "сейчас горит".
В сообщении не уточняется, где именно был нанесен удар.
