США нанесли удар по еще одному судну с наркотиками в Карибском море

Вооруженные силы США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр войны Пит Хегсет.

"Сегодня по указанию президента Трампа Министерство войны нанесло смертельный удар по судну, принадлежащему признанной террористической организации", - указал он.

Глава Пенатагона уточнил, что судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах, "трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли".

