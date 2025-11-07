Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    США нанесли удар по еще одному судну с наркотиками в Карибском море

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 08:30
    США нанесли удар по еще одному судну с наркотиками в Карибском море

    Вооруженные силы США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр войны Пит Хегсет.

    "Сегодня по указанию президента Трампа Министерство войны нанесло смертельный удар по судну, принадлежащему признанной террористической организации", - указал он.

    Глава Пенатагона уточнил, что судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах, "трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли".

    Лента новостей