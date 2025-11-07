США нанесли удар по еще одному судну с наркотиками в Карибском море
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 08:30
Вооруженные силы США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр войны Пит Хегсет.
"Сегодня по указанию президента Трампа Министерство войны нанесло смертельный удар по судну, принадлежащему признанной террористической организации", - указал он.
Глава Пенатагона уточнил, что судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах, "трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли".
https://t.me/reportazru/142469
